Mafiosa saison 4 en mars sur Canal +

Les huit nouveaux épisodes reprendront la guerre fratricide qui divise la famille Paoli, un clan mafieux exerçant son pouvoir en Corse.

Chef de file de cette famille spécialisée dans le crime organisé, Sandra perd le contrôle des affaires, dépossédée par son propre frère Jean-Michel. Exilée à Paris, celle qui a été adoubée à la mort de son oncle ne restera pas les bras croisés, et comptera bien reprendre son rôle et mettre la main sur les cercles de jeux parisiens.

Après Héléna Noguerra et Reda Kateb, de nouveaux acteurs complèteront la distribution de cette quatrième saison, tournée entre la capitale et l'île de beauté. Stefano Accorsi, Anna Mihalcea, Philippe Nahon, Jérôme Robart et Renan Carteaux rejoindront les deux acteurs principaux Hélène Fillières (Sandra Paoli) et Thierry Neuvic (Jean-Michel Paoli).