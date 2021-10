La série Mafiosa de retour en 2012 sur Canal +

Cette 4ème saison sera mis en scène par le co-scénariste des premières saisons, Pierre Leccia, les huit prochains épisodes seront enregistrés entre Paris et la Corse à partir du 2 mai prochain.

Après Héléna Noguerra et Reda Kateb, de nouveaux acteurs complèteront la distribution de cette quatrième saison diffusée courant 2012. Stefano Accorsi, Anna Mihalcea, Philippe Nahon, Jérôme Robart et Renan Carteaux rejoindront Hélène Fillières et Thierry Neuvic.

Lancé en 2006 sur Canal+, Mafiosa se centre sur la famille Paoli, un clan mafieux exerçant son pouvoir en Corse. Cette puissante famille spécialisée dans le crime organisé est menée de front par Sandra, une trentenaire adoubée à la mort de son oncle.