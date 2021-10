"Laboratoires d'excellence" : 4 lauréats

La Basse-Normandie compte 4 lauréats. Découvrez-les ci-dessous :

• Sciences de la matière et de l'énergie : projet GANEX (réseau national sur GaN).

Projet porté le Centre National de Recherche Scientifique (CNRS).

Financement attribué : 9 500 000 €, pour plusieurs régions dont la Basse-Normandie

Localisation : Caen



• Sciences de la vie et de la santé : projet IRON (Radio pharmaceutiques innovants en

oncologie et neurologie).

Projet porté par le PRES des universités de Nantes-Angers-Le Mans.

Financement attribué : 4 500 000 €, pour plusieurs régions dont la Basse-Normandie.

Localisation : Caen



• Sciences humaines et sociales : projet LABEX FCD (LABEX finance et croissance

durable).

Financement attribué : 8 500 000 €, pour plusieurs régions dont la Basse-Normandie.

Localisation : Caen



• Sciences de la matière et de l'énergie : projet SYNORG (Synthèse organique : des

molécules au vivant).

Financement attribué : 8 000 000 €, pour les régions Haute et Basse-Normandie et Centre.

Localisation : Caen