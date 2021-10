Mardi-gras : un défilé de saveurs

Gaufres salées au jambon cru



Pour 6 personnes

Préparation : 20 mn



Pour la garniture :

6 tranches de jambon cru

6 tomates séchées

1/2 bouquet de basilic

100 g de mozzarella



Pour la pâte à gaufres :

50 g de beurre

175 g de farine fluide

4 œufs

15 cl de lait

Sel, poivre



Préparez la garniture :

Découpez les tranches de jambon et les tomates séchées en petits dés. Lavez le basilic, essorez-le et ciselez-le. Coupez la mozzarella en petits cubes.

Préparez les gaufres :

Faites fondre le beurre. Dans un saladier, fouettez la farine et les œufs battus. Mélangez bien, incorporez le beurre fondu, puis le lait. Ajoutez une pincée de sel et le poivre, mélangez encore jusqu’à obtenir une préparation homogène.

Ajoutez alors les dés de jambon cru et de tomates séchées, la mozzarella et le basilic ciselé. Mélangez bien.

Faites cuires les gaufres.Dégustez-les sans attendre avec une salade verte.

Variante : vous pouvez également découper vos gaufres en morceaux et les servir au moment de l’apéritif.