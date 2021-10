Le-Havre. Le Havre : arrêté en possession de tasers et de cannabis

Lors d'une patrouille dans les rues du Havre (Seine-Maritime), la police a contrôlé une voiture Clio, place des Martyrs, dans la nuit du mercredi 8 au jeudi 9 août 2018, vers une heure du matin. Un des passagers n'avait pas sa ceinture. Les forces de l'ordre ont été intriguées par le passager arrière du véhicule.

Deux tasers, du cannabis et un pied de biche

L'homme de 20 ans gesticulait et a lancé un objet à terre. Il s'agissait d'un taser. Sur lui, les policiers ont retrouvé un autre taser ainsi que cinq grammes de résine de cannabis et un pied de biche. L'individu, originaire de Montivilliers, a été arrêté et placé en garde à vue pour qu'il s'explique. Le jeune homme a partiellement reconnu les faits. Les deux tasers sont à lui, il endosse la responsabilité du cannabis et assure que le pied de biche est à un ami. Il sera jugé le jeudi 14 mars 2019.