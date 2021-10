Hors Normandie. Eve Angeli & Francky Vincent, leur album prévu pour Octobre 2018

Tout le monde connaît l'univers de Francky Vincent ; des paroles osées, un rythme ensoleillé et des refrains qui restent en tête (personne n'a oublié le célèbre "Fruit de la passion"). De con côté Eve Angéli, découverte dans "Graine de stars" en 1999, vu également dans le Ferme célébrité par la suite, décrochera de belles récompenses musicales (comme "Avant de partir" en 2000).

Les deux stars alors très complices annoncent cette année s'unir sur un album de reprises de chansons Françaises au ton ensoleillé, le zouk et rock'n'roll sont au programme. Eve et Francky prennent même l'initiative de chanter des morceaux du regretté Johnny Hallyday. Étonnant et même perturbant pour certains quand on sait à quel point la carrière musicale de Johnny est précieuse ; mais qui sait cette collaboration atteindra peut-être des sommets à la fin de l'année.

L'opus en question sera composé de 17 titres très "soleil", c'est donc un plongeon au cœur de l'été Indien (avec un clin d'œil à Johnny dont ils sont fans). Le projet est de plus en plus présent et commence à faire parler de lui sur les réseaux sociaux, Eve Angéli nous donne un aperçu de cette collaboration sur son compte Facebook.

L'avenir nous dira si oui ou non il s'agit du "Binôme du siècle".

Quoi qu'il en soit Eve Angéli et Francky Vincent font équipe sur d'autres terrains, comme celui de Fort Boyard pour l'association "Juste Humains". Vous les verrez à l'écran sur France 2 le 18 Août prochain. Trouveront-ils autant de clés que sur les partitions de l'album ? Réponse bientôt.