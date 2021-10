TF1 dévoile les premières images des ENFOIRES 2012

Les Enfoirés ont encore unse fois envie d'apporter de sourirs! Ambiance décalée encore une fois au programme avec M. POKORA qui fête son arrivée en lapin rose. Vous pouvez également apercevoir Kad Merad en tutu ou encore Liane Foly en costume traditionnel africain.

Hélène" de Roch Voisine, "I'm just a gigolo", "The Wall" des Pink Floyd, "L'horloge tourne" de Mickaël Miro, un tube d'Adèle, un autre de Lady GaGa, deux morceaux de Johnny Hallyday dont "Je te promets" et aussi… "La jument de Michao" ! Les Enfoirés vont cette année surfer sur le succès de Nolwenn Leroy et reprendre ce classique breton…