Le-Havre. Stéphane Travert parle sécurité alimentaire au Havre

Dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route des États généraux de l'alimentation et de l'adoption du projet de loi pour une alimentation plus saine, plus sûre, plus durable et accessible à tous, Stéphane Travert, le ministre de l'agriculture, s'est déplacé au Havre (Seine-Maritime) pour visite le Service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire à Gonfreville-L'Orcher ainsi que dans une cantine de centre aéré du Havre.

Sécurité alimentaire

Dans un premier temps, Stéphane Travert s'est rendu au Service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire sur la zone industrielle du Havre (basé à Gonfreville-l'Orcher). Le ministre a suivi deux inspections vétérinaires sur des produits alimentaires. La France qui se doit de garantir une sûreté alimentaire et sanitaire. Écoutez Stéphane Travert :

Les conséquences du Brexit

Pour le ministre "on a jamais aussi bien mangé en France grâce au système de contrôle sanitaire même s'il sera toujours perfectible". Et avec l'activité du port du Havre en hausse et le Brexit à venir, les effectifs vont devoir augmenter.

Sécurité alimentaire dans les cantines

Stéphane Travert a terminé sa visite du Havre en se rendant à l'espace restauration du centre aéré estival du groupe scolaire Bellanger Vivaldi. Le ministre a participé des procédures d'inspection sanitaire par les services de la Direction départementale de la protection des populations.