Le-Havre. Stéphane Travert en déplacement au Havre

Avant de prendre quelques jours de vacances, Stéphane Travert, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, se déplace jeudi 2 août 2018 sur l'agglomération du Havre (Seine-Maritime). Un déplacement dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route des États généraux de l'alimentation et de l'adoption du projet de loi pour une alimentation plus saine, plus sûre, plus durable et accessible à tous.

Deux temps forts

Le ministre se rendra notamment au poste d'inspection aux frontières à Gonfreville-l'Orcher. Il visitera le service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire du Havre.

Stéphane Travert se rendra ensuite au groupe scolaire Bellanger Vivaldi au Havre pour visiter l'espace restauration du centre aéré estival.