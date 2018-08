DJ Khaled retrouve Justin Bieber dans "No Brainer"

"No Brainer", une évidence en français, est le nouveau hit de l'été de DJ Khaled. Il a choisi de s'entourer de Justin Bieber, Quavo et Chance the rapper. Dans ce clip, les protagonistes évoluent sur un plateau de cinéma, et nous livrent une mélodie parfaite pour l'été! Voici la vidéo où Justin Bieber arbore une moustache et une coupe de cheveux plus que discutables...

A LIRE AUSSI.

Ed Sheeran, Drake, Rihanna, Jul, Damso, PNL, découvrez les artistes les plus écoutés en 2017 sur Spotify

Surprise : Justin Bieber met fin prématurément à sa tournée mondiale