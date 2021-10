Naufragés. Caudebec-en-Caux : Le Muséoseine retrace le dernier vol du Latham 47

Le Muséoseine à Caudebec-en-Caux (Seine-Maritime) rend hommage aux naufragés du Latham 47. Stéphanie Gobert commissaire d'exposition nous parle de cette nouvelle exposition.

Quelle est l'histoire du Latham 47 ?

"La société Latham implantée à Caudebec était pionnière en termes d'aviation. En 1928, le dirigeable l'Italia mené par le général Nobile se crashe sur la banquise suite à une erreur de navigation. Le Latham 47 mené par le commandant Guilbaud est envoyé en repérage afin de porter secours aux naufragés car c'est un des seuls moyens de transport avec un tel rayon d'action.

L'exposition retrace les épisodes du drame. - Muséoseine

Le Latham part de Caudebec-en-Caux le 16 juin 1928 fait escale à Bergheim en Norvège où il embarque Roald Amundsen explorateur et ami de Nobile mais le Latham s'abîme en mer sans atteindre son objectif. Sa disparition reste toujours un mystère, l'avion n'était peut-être pas conçu pour résister à de telles températures ! Quant aux naufragés de l'Italia, neuf personnes sur 16 ont survécu en passant 49 jours sur la banquise. C'est finalement un brise-glace russe qui les a sauvés."

Pourquoi avoir choisi ce thème ?

"C'est notre collaborateur Alain Huon, collectionneur de cartes postales anciennes à qui nous faisons souvent appel pour nos expositions, qui nous l'a suggéré afin de commémorer le 90e anniversaire de la disparition du Latham. C'est un évènement historique qui a marqué les caudebecquais. D'ailleurs nous avons à Caudebec un monument dédié aux passagers du Latham au pied du pont de Brotonne. Nous avions déjà des documents en lien dans nos collections issues de donations comme une maquette de l'hydravion, des archives de journaux ou encore les albums commémoratifs pour les familles. Mais nous avons bénéficié aussi de l'appui précieux de Révima, c'est la société qui est aujourd'hui installée dans les anciens locaux de l'usine du Latham. Ils nous ont prêté en particulier le mobilier et les objets issus du bureau du commandant Guilbaud."

Dans le bureau reconstitué du commandant Guilbaud se prépare le plan de vol. - Muséoseine

Comment s'organise cette exposition ?

"C'est une exposition très immersive conçue par le scénographe Nicolas Bréard qui a déjà travaillé pour nous pour l'exposition archéologique. L'exposition fonctionne par modules pédagogiques destinés aux enfants comme aux adultes et c'est très ludique. On peut observer la banquise dans une longue-vue, lancer un SOS en morse ou monter et démonter la maquette du Latham 47. Dans cette exposition on croise un ours blanc, mais aussi un fac-similé du poste de radio et de la tente rouge grâce à laquelle des naufragés du dirigeable l'Italia ont pu survivre dans des conditions extrêmes en attendant les secours."

Pratique. Jusqu'au 30 novembre à Muséoseine à Caudebec-en-Caux. Gratuit. Tél. 02 35 95 9013