Equeurdreville : Festibal des enfants

Aujourd'hui, c'est le Festibal à Equeurdreville pour les enfants de 3 à 12 ans. Ateliers bricolage et maquillage sont au programme en plus de la danse. Grâce au concert du groupe Roger Cactus. Les festivités commencent à l'Agora à 14h pour l'ouverture des portes et à 15h30 pour le bal. L'entrée est à 2€. Pas de besoin de s'inscrire, courrez-y dés maintenant.

Aurélie Eve, responsable pédagogique pour l'association des froncas de la Manche, était avec nous ce matin pour en parler dans le "ça se passe près de chez vous" de 11h25.