Le festibal des enfants à l'Agora d'Equeurdreville-Hainneville

Cette année, les Francas de la Manche, l’association C’jeune et le service enfance-éducation ont choisi de faire revenir une valeur sûre du bal pour enfants. Pour la 7ème édition du Festibal, les Biskotos sont de retour avec leur nouveau spectacle « Biskotozoïde ». De nouvelles chansons encore plus rock qui feront danser les 3-12 ans à la découverte du monde de l’enfance, de l’origine des bébés, des super héros… Une heure de fête, de jeux et de chansons à déguster entre copains ou en famille ! Les enfants peuvent venir déguisés et des stands de maquillage et bricolage seront proposés dès 14h.

Tarif : 2 euros

Renseignements au 02.33.10.01.25

Points de vente : centre de loisirs du fort des Couplets, les périscolaires des six écoles primaires de la ville, le Puzzle, la maison de quartier des Herches et la mairie d’Equeurdreville-Hainneville.

