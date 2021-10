Sur les routes, sur les plages et dans les rues, l'heure est au chassé-croisé entre les vacanciers du mois de juillet et ceux d'août 2018. L'occasion de tirer un premier bilan de la saison estivale le long de la Côte d'Albâtre (Seine-Maritime), très prisée lorsque viennent les beaux jours.

"Nous avons eu une fréquentation très importante, notamment du littoral", confirme Ludovic Cardona Gil, le directeur de l'office de tourisme Dieppe Maritime. Il note une augmentation des visiteurs, à l'office de tourisme, "de sept à dix points par rapport à juillet 2017".

Ludovic Cardona Gil Impossible de lire le son.

Les campings pris d'assaut

Ludovic Cardona Gil pointe aussi la fréquentation hôtelière "soutenue" qui se "maintient par rapport à l'an dernier". "Tous les week-ends sont complets, même chose pour les chambres d'hôte", poursuit-il. Il y a un secteur qui est particulièrement demandé par les vacanciers : les campings.

"Ils tirent leur épingle du lot avec une fréquentation accrue, probablement due au beau temps", explique Ludovic Cardona Gil. Les camping-cars ont été très nombreux aussi à se rendre à Dieppe au mois de juillet. "Les deux aires qui leur sont réservées dans l'agglomération ont affiché complet", souligne Ludovic Cardona Gil.

Sur le profil des vacanciers, pas de changement pour Dieppe. "De manière classique, nous avons une majorité de seinomarins et de Parisiens, pour la clientèle française. Et toujours des Anglais, des Belges et des Hollandais pour les touristes étrangers."

Augmentation aussi au Havre

Au Havre, il est impossible de comparer les chiffres de fréquentation de 2018 avec ceux de l'an dernier. Et pour cause, la ville avait créé l'évènement en 2017 en fêtant ses 500 ans. Malgré tout, en comparant les données de juillet 2018 avec 2016, la hausse est là : "Nous sommes en hausse de 2 %", affirme Benoît Remy, le directeur de l'office de tourisme du Havre.

Dieppe. Tourisme : belle fréquentation pour juillet 2018 sur la Côte d'Albâtre Impossible de lire le son.

À la question de savoir ce que font les touristes au Havre : la plage les a fortement attirés, "plutôt que le centre-ville". "Les conditions climatiques influencent les visites, mais au Havre nous sommes à moitié sur du balnéaire et de l'urbain, cette palette permet à chacun de trouver son bonheur."

Le secteur touristique espère que cette tendance va se poursuivre au mois d'août. "C'est notre mois le plus important, habituellement", ajoute Ludovic Cardona Gil.