Crédit agricole : le siège se métamorphose

"Il s’agissait de rénover le site existant du Crédit Agricole Normandie et d’opérer une extension", rappelle Nicole Gourmelon, directrice générale. Au siège régional s’ajoutent donc désormais un hall d’accueil monumental, un amphithéâtre de 500 places, une salle de restauration de même capacité (800 places en cocktail) et une toute nouvelle salle de 40 places pour le conseil d’administration. "L’ancien amphithéâtre de 200 places a aussi été rénové", précise le président Daniel Epron. Ces équipements, répondant "aux besoins de la maison", ont également vocation à devenir des "outils de rayonnement et de développement de la région" puisqu’ils pourront être loués à des entreprises souhaitant y réunir leurs collaborateurs.

Cette première phase achevée, le Crédit Agricole se lance dans de nouveaux aménagements dont la construction d’un bâtiment (photo) destiné à accueillir, à l’horizon 2015, des personnels de Saint-Lô et d’Alençon. "Cela représente 300 postes de travail supplémentaires", rappelle Daniel Epron. Le coût de ce second chantier, est estimé à ce jour à 26 millions d’euros.