Ouverture des bureaux de vote pour la présidentielle au Mali

Les opérations de vote ont débuté peu après 08H00 (GMT et locale) dans les bureaux installés dans les locaux défraichis de "l'Ecole à côté du marché" de Sebenicoro, un quartier de la capitale Bamako, où le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta devrait voter plus tard dans la journée, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Les quelque 23.000 bureaux de vote du pays doivent rester ouverts jusqu'à 18h00 et les premiers résultats sont attendus dans les 48 heures, les résultats officiels provisoires le 3 août au plus tard, avant un éventuel second tour le 12 août.

"J'ai ma carte, je vais voter pour mon pays et pour celui que j'aime comme président car je suis un citoyen comme les autres", a déclaré à l'AFP Moriba Camara, un instituteur de 35 ans, alors que les électeurs n'étaient qu'une poignée devant chacun des bureaux de vote installés dans l'école.

"Je sais qu'il n'y aura pas de triche, j'ai confiance dans les autorités, ils ont tout mis en place", a-t-il ajouté, attendant de pouvoir introduire son bulletin.

"Au nord, il y aura des problèmes, j'espère que ça va aller", s'inquiète néanmoins M. Camara en évoquant les vastes régions du pays où, malgré l'accord de paix de 2015, les violences jihadistes ont non seulement persisté mais se propagées du nord vers le centre et le sud du pays, puis au Burkina Faso et au Niger voisins, se mêlant souvent à des conflits intercommunautaires.

Dans un bureau de vote installé dans une autre école du même quartier, les électeurs étaient également peu nombreux quelques minutes avant l'ouverture des bureaux, selon les journalistes de l'AFP.

Plus de huit millions d'habitants de ce vaste pays enclavé d'Afrique de l'Ouest, comptant une vingtaine d'ethnies, sont appelés aux urnes pour reconduire le président Ibrahim Boubacar Keïta, 73 ans, ou élire un de ses 23 concurrents, dont le chef de l'opposition, Soumaïla Cissé, et une seule femme, Djeneba N'Diaye.

