Rouen. Football : l'attaquant Jonathan Nanizayamo rejoint QRM

En marge du dernier match amical contre Caen ce vendredi 27 juillet 2018 à 18 heures, la direction de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) annonce la signature d'un nouvel attaquant : Jonathan Nanizayamo.

Si le Franco-congolais s'est illustré à la fois en Domino's Ligue 2 avec Lens et Tours et en National la saison passée au Paris FC, il a également côtoyé un nouveau champion du Monde : Antoine Griezmann, lorsqu'il évoluait à la Real Sociedad entre 2010 et 2014.

Âgé de 27 ans le Tourangeau d'origine viendra apporter du poids au niveau de l'offensive normande.