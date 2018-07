Le Pakistan se réveille dans le chaos électoral

Tendance Ouest a écrit :

Seine-Maritime : deux feux de récolte cet après-midi

5 hectares de récoltes ont brûlé, jeudi 25 juillet, en Seine-Maritime. Le premier feu a pris, à midi, à Saint-Martin-Osmonville et a été éteint par les pompiers. Le second s'est déclenché à 15 heures à Grigneuseville et a été maîtrisé par l'agriculteur.

