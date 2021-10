Les Pakistanais aux urnes pour des législatives sous haute tension

Les Pakistanais votent mercredi pour des législatives sous haute tension qui pourraient voir l'ex-champion de cricket Imran Khan accéder au pouvoir, au terme d'une campagne assombrie par des attentats et des accusations d'interférence de l'armée et marquée par une plus grande visibilité des partis religieux extrémistes.