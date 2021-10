Pas de transports scolaires ce jeudi dans le Calvados, l'Orne et une partie de la Manche

Le froid est toujours bien présent ! Les T° seront encore glaciales dans la nuit de mercredi à jeudi ! Jusqu’à – 8° -10° dans l'Orne ….Conséquence les routes, restent gelées, et le sel n’a plus d’ effet. Les transports

scolaires seront donc annulés ce jeudi dans l’Orne, le Calvados, pas de

ramassages scolaires aussi, dans la Manche sur les cantons de BARENTON, SOURDEVAL, SAINT HILAIRE

DU HARCOUET, MORTAIN, LE TEILLEUL, JUVIGNY LE TERTRE, ISIGNY LE BUAT. Par contre les transports scolaires seront assurés sur les cantons de BRECEY et SAINT POIS.

Et puis un nouvel épisode de pollution de l’air, dans le Calvados et l’Orne, selon Air Com, les conditions anticycloniques sont favorables à cette dégradation de la qualité de l’air.