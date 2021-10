Caen. Quel temps ce week-end en Normandie ?

Le vendredi 20 juillet 2018 est pluvieux en Normandie, notamment dans le Calvados, dans l'Eure et en Seine-Maritime. Alors, est-ce que le beau temps sera de retour et à quelle météo s'attendre le samedi 21 juillet et le dimanche 22 juillet 2018 ?

Un week-end mitigé

Le samedi 21 juillet 2018 sera mitigé en Normandie. Il pleuvra sur une bonne partie du territoire Normand. D'après Météo-France, seule l'agglomération caennaise (Calvados) ainsi que Cherbourg (Manche) devraient passer à travers les gouttes. La Seine-Maritime ainsi que l'Eure n'échapperont pas à la pluie. Des conditions pas optimales pour un samedi qui sera très fréquenté sur les routes normandes. Les températures resteront toutefois agréables.

De la pluie en Normandie samedi 21 juillet 2018 - Météo France

Dimanche 22 juillet 2018, le beau temps fera son retour. Peu de nuages pointeront le bout de leur nez, à l'exception du département de l'Orne et d'une bonne partie de l'Eure. Le soleil sera présent et les températures seront agréables dans le reste du territoire normand avec notamment 23 degrés à Coutances (Manche), 22 degrés au Havre (Seine-Maritime) et 25 degrés à Condé-en-Normandie (Calvados).

Le soleil sera de retour en Normandie dimanche 22 juillet 2018 - Météo France

Vigilance jaune le vendredi 20 juillet 2018

La prudence sera de mise dans l'Eure et en Seine-Maritime ce vendredi 20 juillet 2018. Les deux départements normands sont placés en vigilance jaune par météo-france

Les départements de l'Eure et la Seine-Maritime seront en vigilance jaune le vendredi 20 juillet 2018 - Météo France