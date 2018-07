Prévisions de circulation : du monde sur les routes normandes ce week-end

Du monde sur les routes ce week-end du samedi 21 et du dimanche 22 juillet 2018 sur les routes normandes. La circulation sera dense sur la plupart des grands itinéraires.

Bison futé a sorti ses habituelles prévisions pour ce week-end de départs et retours en vacances. Dans le sens des départs, vendredi 20 juillet est classé orange au niveau national. Samedi 21 juillet est classé rouge au niveau national. Dimanche 22 juillet est classé vert au niveau national. Dans le sens des retours vendredi 20 juillet et dimanche 22 juillet sont classés en vert au niveau national tandis que le samedi est classé en orange.

Une circulation qui sera compliquée au niveau national samedi 21 juillet 2018 - Bison futé

L'axe Caen-Rennes très emprunté

Parmi les axes les plus empruntés, la route entre Caen (Calvados) et Rennes (Ile-et-Vilaine) est mise en avant par Bison futé. Cette route est très empruntée par les Normands pour aller vers le sud, notamment parce que cette portion d'autoroute est gratuite. Ce sera samedi 21 juillet 2018, dans le sens des départs, qu'elle sera particulièrement fréquentée. Bison futé estime que la circulation sera particulièrement difficile dans le sens Caen-Rennes entre 11 heures et 13 heures et dans le sens Rennes-Caen entre dix heures et midi.

L'axe Caen-Rennes sera très emprunté samedi 21 juillet 2018 - Bison futé