Favoritisme: un an de prison avec sursis, 10 ans d'inéligibilité pour la maire LR d'Aix-en-Provence

La maire LR d'Aix-en-Provence Maryse Joissains-Masini a été condamnée mercredi à un an de prison avec sursis et 10 ans d'inéligibilité pour avoir promu indûment son chauffeur et fourni des emplois de complaisance à des proches.