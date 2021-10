Vos pronostics hippiques gratuits, pour ce Mercredi 18 Juillet à Graignes

Aujourd'hui, le Grand Prix Hotel du Grand Be Saint-Malo, sera la course support du tiercé, quarté, quinté + sur l'hippodrome de Graignes (Manche). 18 partants s'élanceront à 13h47 sur les 2 700 mètres de la 2ème course en Nocturne. Découvrez la sélection d'Apollinaire.