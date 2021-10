Rouen. Rouen : le prévenu est relaxé du recel de vol qui lui est reproché

À l'occasion d'un contrôle d'identité à Rouen (Seine-Maritime), le vendredi 15 juin 2018 dans un quartier où une recrudescence de vols a été signalée, la police arrête un individu. L'homme arbore des bleus au visage et cherche à s'enfuir. Sur lui, les policiers trouvent une carte de paiement et un bout de papier faisant figurer ce qui semble être le code de la carte.

Il est placé en garde à vue au commissariat et explique qu'un ami lui a confié ce moyen de paiement pour faire des courses. Puis il se ravise et reconnaît l'avoir trouvée dans l'escalier d'un immeuble. Entre-temps, la victime, une dame âgée et handicapée vient de signaler le vol de son sac à main dans son appartement qui n'était pas fermé à clé, alors qu'elle se reposait. Les policiers prennent contact avec elle et constatent que la carte est à son nom. Dans le vol de son sac, des espèces ont également été dérobées.

Des preuves insuffisantes

Lors de l'audience, le prévenu jure qu'il n'est pas rentré dans l'appartement de la victime, laquelle ne peut affirmer que la personne qui y est entrée en ce début d'après-midi, et qu'elle a croisée trop rapidement, est bien le prévenu. Pour le Procureur de la République, "le prévenu ne pouvait pas ignorer le délit de recel".

Le casier judiciaire de l'intéressé affiche néanmoins 42 mentions pour vols et usage de stupéfiants. Sa défense affirme qu'il n'y a pas de "preuves matérielles dans ce dossier". À l'issue de ses délibérations, le tribunal décide de relaxer le prévenu des faits qui lui sont reprochés.