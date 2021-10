Bouvet Guyane 2012 : Rémy Alnet abandonne !

Le skipper équeurdrevillais Rémy Alnet a donc annoncé ce lundi 6 février son abandon de la Course Bouvet-Guyane.

Le rameur, qui en était à sa deuxième tentative pour la traversée de l'Atlantique à la rame, a fait part de sa décision lors d'une conversation avec le PC Course à 16h.

''Je viens de prendre la décision d'abandonner la course car, les problèmes techniques s'accumulant, il ne me semble pas possible de continuer ma route dans des conditions normales de sécurité''.

Selon les premiers éléments, son dessanilisateur d'eau a été gravement endommagé lors du chavirage de son embarcation survenue le dimanche 5 février.

''Si cet incident m'était arrivé à une semaine des côtes guyanaises, j'aurais naturellement faire avec. Mais ramer 35 à 40 jours sans eau douce me semble au-dessus de mes forces et de mes moyens. Du coup, je renonce.''