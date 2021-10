Hockey : mauvaise semaine pour les Drakkars

Alors même qu'ils auraient pu assurer leur place en play-off contre Amiens, l'équipe positionnée juste devant eux au classement, ils sont retombés dans leurs travers et ont subi un quinzième revers en Ligue Magnus, samedi 4 février (2-5). Mal entrés dans le match, les Caennais ont affiché une passivité franchement inquiétante dans le premier tiers-temps, logiquement sanctionnée par trois buts adverses. Un peu mieux dans l'attitude en deuxième période, ils n'ont pas réussi à stopper l'élan des Gothiques.

Après quarante minutes de jeu, la messe était dite : 5-0 en faveur des visiteurs. "Il n’y a pas eu l’engagement escompté et surtout pas les réactions qu’il aurait fallu y avoir après les buts que l’on a encaissés, déplore l'entraîneur Bertrand Pousse. Il y a des joueurs qui n’étaient pas là ce soir." Déçu de certaines prestations, l'entraîneur caennais a "tranché dans le vif" en cours de match, "peut-être trop tardivement", avance-t-il. Les remaniements effectués ont en tout cas relancé les Caennais, vainqueurs honorifiques de la troisième période grâce à des buts des Finlandais Panu Hyyppä et Antti Urpo.

Play-off accessibles

"Je ne comprends pas qu’il faille en arriver là avec des joueurs professionnels pour voir le groupe réagir et les joueurs qui ont la possibilité de s’exprimer être à ce niveau de jeu et d’intensité, peste Bertrand Pousse. Est-ce que les joueurs pensent qu’ils sont déjà à l’abri ? J’espère que non, parce que c’est certain qu’on n’y est pas encore." A l'abri des play-downs, qui détermineront l'équipe reléguée en D1, Caen n'en est cependant pas loin. Sa défaite contre Amiens n'a pas bouleversé la donne, puisque Villard de Lans s'est incliné dans le même temps à Briançon.

Il faudrait un fâcheux concours de circonstances pour que le HCC n'atteigne pas les play-offs, avec cinq points d'avance sur la zone rouge à trois journées de la fin. Les Drakkars ont deux semaines pour préparer leur déplacement à Gap, vendredi 17 février. "Il va falloir remobiliser les joueurs qui ne sont peut-être plus là ou dans autre chose. Je ne sais pas ce qui leur passe par la tête, mais en tout cas on va en discuter un peu."