François Bayrou : jeudi à Alençon

L'information a été confirmée ce matin, lors du lancement du Comité de Soutien du candidat, dans l'Orne.

Les 2 thèmes principaux de François Bayrou sont: "produire" et "instruire"; il visitera donc la carosserie Carrier, à Alençon, qui produit "français". Puis après un déjeuner au restaurant du site universitaire de Montfoulon, François Bayrou visitera l'Institut Supérieur de Plasturgie d'Alençon.

Le comité se soutien de François Bayrou dans l'Orne est bien plus large que le seul Modem: il s'agit d'un rassemblement des centres et républicains. Il est présidé par le conseiller général DVD Antoine Perrault, et on trouve d'autres conseillers généraux dans ses rangs, comme Jean Sellier, Jean-Pierre Blouet, Michel Leglaunec ... mais aussi des maires, comme J-M Vercruysse (pdt des maires ruraux de l'Orne) ou Michel Dumaine (Messei). Xavier Jaglin, ancien responsable départemental de République Solidaire (Domiqnique de Villepin) fait également partie de ce comité, ainsi que le président du Conseil général de l'Orne, l'ancien ministre Alain Lambert, impliqué non seulement au niveau ornais, mais également directement dans la campagne de François Bayrou: il fait partie des conseils "financiers" du candidat et à largement inspiré certains aspects du programme de celui-ci. Alain Lambert explique que "on ne peut exprimer de projets pour un pays que si on ne se base que sur des finances saines" ... et qui ajoute: "François Bayrou est le candidat dont la France à besoin, le gardien des valeurs de la famille politique dont je suis issu".

Comité se soutien de François Bayrou: orne@bayrou.fr