France: Pogba salue l'apport défensif "extraordinaire" de Griezmann

"Il progresse depuis trois ans, on le voit sur le terrain et dans les stats. Le travail qu'il fait dans cette Coupe du monde est extraordinaire, très peu d'attaquants pourraient faire ça, c'est un sacrifice mais il le fait en club et ça lui fait plaisir de défendre comme ça. Il est quand même décisif aussi, il marque des buts, il défend, il court", a dit "la Pioche" en conférence de presse.

Interrogé sur la rime entre "Grizou" et "Zizou", il a répondu: "Grizou c'est déjà un grand; Zidane lui c'est une légende de la France, une icône du football. Grizou est en train de faire ça, c'est une personne que tous les Français aiment, il est marrant, souriant, fou - dans le bon sens", a-t-il ajouté.

"Sur le terrain il montre aussi que c'est un grand, on espère de tout coeur qu'il pourra marquer en finale, un but, deux, trois quatre, qui sait, mais si on l'a gagne déjà on sera tous très contents", a également avancé Pogba.

Griezmann, meilleur joueur et meilleur buteur avec 6 réalisations de l'Euro-2016 achevé en finale (défaite 1-0 a.p. face au Portugal), a marqué trois buts, donc deux penalties, et adressé deux passes décisives dans le tournoi en Russie.

