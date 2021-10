Montroty. Tour de France dans l'Eure et en Seine-Maritime : les infos à connaître

Les cyclistes du Tour de France sont partis de Noirmoutier samedi 7 juillet 2018 et une semaine plus tard, samedi 14 juillet 2018, ils prendront le départ de la huitième étape à Dreux. C'est lors de cette étape reliant la ville eurélienne à Amiens que le Tour passera par la Normandie.

Le parcours du Tour de France entre Dreux et Amiens. - Capture d'écran letour.fr

Dans l'Eure vers 12h15

Les coureurs traverseront tout d'abord l'Eure où ils parcourront près de 80 km. "La caravane entrera dans l'Eure à Garennes-sur-Eure à partir 10h18 et les premiers cyclistes à partir de 12h15, indique la préfecture sur son site Internet. La caravane sortira du département à Bézu-la-Fôret à partir de 11h58 et les premiers cyclistes à partir de 13h47."

La préfecture rappelle qu'il est interdit de stationner le long des routes empruntées par le Tour de France et que plusieurs routes vont être coupées, comme la bretelle RN13/RD836, au niveau de Pacy-sur-Eure, qui sera fermée à la circulation dans le sens Province vers Paris, de 8h30 à 14 heures.

La carte des déviations dans l'Eure. - Capture d'écran Préfecture de l'Eure

Les coureurs vers 13 h 50 en Seine-Maritime

Les coureurs arriveront ensuite en Seine-Maritime qu'ils traverseront sur 17 km, entre Montroty et Ferrières-en-Bray. "Partie de Dreux, la caravane entrera dans le département à partir de 12 heures et les coureurs à partir de 13h50, annonce la préfecture de Seine-Maritime. La caravane quittera la Seine-Maritime à partir de 12h20 et les premiers cyclistes à partir de 14h15."

La RN31 sera fermée au niveau de Ferrières-en-Bray, 11 à 15 heures dans les deux sens de circulation et des déviations locales sur la CD 930 et CD 916 seront mises en place.

Animaux, visibilité, chaleur : les règles à respecter

Les préfectures rappellent les règles de sécurité à respecter :

• Conformez-vous aux indications données par les services de police et de gendarmerie ou par les commissaires de course et signaleurs mis en place par les organisateurs

• Surveillez bien les enfants : ne les laissez pas traverser ou aller sur la route

• Restez derrière les barrières de sécurité lorsqu'il y en a

• Écartez-vous le plus possible de la chaussée

• Tenez vos chiens en laisse et loin du bord de la route

• Ne vous installez ni en sortie de virage (sans visibilité), ni dans les descentes

• Lors du passage de la caravane publicitaire, restez sur le bord de la route et ne vous précipitez pas sur les objets tombés sur la chaussée

• N'allez jamais au-devant des coureurs ; ne courrez pas à leurs côtés même pour les encourager

• Après le passage de la course, respectez les consignes des forces de l'ordre afin que la dispersion de la foule s'effectue dans les meilleures conditions et ne cherchez pas à emprunter une voie avant sa réouverture

• Attention·à la chaleur ! Buvez de l'eau régulièrement et faites boire les enfants, munissez-vous de chapeaux, lunettes de soleil, crème solaire…

• Respectez l'environnement ; ne jetez pas de mégots…