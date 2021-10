Alençon. Tour de France en Normandie : perturbations sur les lignes d'autocars

Le Tour de France cycliste est de passage en Normandie, vendredi 13 et samedi 14 juillet 2018. Les lignes régulières de transport en commun des départements de l'Orne et de l'Eure seront impactées pour ces deux journées.

Vendredi 13 juillet dans l'Orne

La septième étape entre Fougères (Ille-et-Vilaine) et Chartres (Eure-et-Loir) va parcourir 43 kilomètres sur les routes ornaises, au sud du département, en passant dans Alençon le vendredi 13 juillet 2018.

La course et la caravane emprunteront la RD955 (Alençon Mamers-Bellême-Nogent) sur toute la partie Ornaise entre midi et 17 heures.

Cette partie est aussi l'axe majeur de la ligne 71 (Alençon- Nogent) du réseau d'autocars CAP ORNE.

En conséquence, les services suivants seront suspendus :

· 7129

· 7134

· 7151

Samedi 14 juillet dans l'Eure

Le samedi 14 juillet 2018, le Tour fera un crochet par l'Eure, à l'occasion de l'étape 8 entre Dreux (Eure-et-Loir) et Amiens (Oise). Les lignes 200 et 300 du réseau d'autocars KEOLIS NORMANDIE SEINE de l'Eure seront impactées.

• Allers (Gisors-Vernon-Evreux) :



La course au départ de la gare SNCF de Gisors, initialement prévue à 9h25, sera avancée à 7h15. Tous les horaires de passage aux arrêts sont ainsi décalés de 2h10 plus tôt.

La course au départ de la gare routière de Vernon, initialement prévue à 13h30, sera retardée à 13h55. Tous les horaires de passage aux arrêts sont ainsi décalés de 25 minutes plus tard.

• Retours (Evreux-Vernon-Gisors) :



La course au départ de la place Dumont de l'Eure à Evreux, initialement prévue à 11h40, sera retardée à 12h55. Tous les horaires de passage aux arrêts sont ainsi décalés de 1h15.

La course de la place Dumont de l'Eure à Evreux à 16h40 sera inchangée.