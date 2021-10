Le sport dans l'Orne ce week-end

Basket

Prénational

Les Féminines d’Alençon, leader de leur championnat, reçoivent Bayeux.

Les Garçons d’Alençon, seconds du championnat, reçoivent le 3ème : Vire. Faux pas interdits pour les ornais : 1 seul point sépare les 2 équipes.

Boxe

Plus de 140 boxeurs sur le ring, ce week-end !

1/8èmes et ¼ de finales du championnat de France Amateur, à Alençon, vendredi après-midi et soir … et samedi, au gymnase du pôle universitaire de Damigny.

Et puis : la remise des récompenses du « Cercle Fabien Canu », vendredi soir à 18h30, salle polyvalente de Champfleur : cette soirée met à l’honneur les sportifs de la Communauté Urbaine d’Alençon qui se sont particulièrement illustrés en 2011.