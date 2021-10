Ile-de-France: trafic perturbé sur les lignes B, D et H à cause d'une panne

Le trafic est fortement perturbé mardi matin sur les RER B et D, et la ligne H du transilien, au départ et à l'arrivée de la Gare du Nord, à cause d'un "défaut sur un câble d'alimentation Enedis" dans cette gare parisienne, a indiqué la SNCF.