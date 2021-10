Le meilleur de Madonna dans le coffret The Complete Studio Albums

Attendu pour le 9 mars prochain, le coffret The Complete Studio Albums offrira une rétrospective de la Madonne, de ses premiers pas en 1983 à Hard Candy, dernier album en date, paru en 2008.

Le coffret réunira les onze premiers opus de l'artiste féminine ayant écoulé le plus d'albums dans le monde. Les inconditionnels de la star retrouveront son tout premier enregistrement, baptisé Madonna, qui renferme les tubes Holiday et Lucky Star.

Like A Virgin, True Blue, son album le plus vendu à ce jour (30 millions d'exemplaires) grâce aux chansons Papa Don't Preach et La Isla Bonita, Like A Prayer ou le provocateur Erotica figureront dans la collection. Le coffret contiendra également son virage vers la musique électro, entamé avec Ray of Light et poursuivi sur Music, son engagement contre la guerre en Irak chanté dans American Life et le son néo-disco donné à Confessions on a Dance Floor et son tube Hung Up.

La compilation sortira quelques jours avant l'arrivée de son douzième album studio, MDNA, attendu dans les bacs pour le 26 mars prochain. Give me All Your Luvin, premier extrait de la nouveauté, sera mis en vente dès le 3 février et sera interprété en direct par Madonna le 6 février, à l'occasion de la finale du Super Bowl.