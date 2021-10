Le nouveau single de Madonna disponible le 3 février

"Give Me All Your Luvin’'' a été écrit par Madonna, Martin Solveig, Nicki Minaj et M.I.A., composée par Martin Solveig et Michael Tordjman et produit par Madonna et Martin Solveig.

"Give Me All Your Luvin’'' est le premier single du nouvel album MDNA de Madonna. Ce 12ème album studio fait suite à Hard Candy, sortie en 2008, qui avait conquis la terre entière en entrant N°1 dans plus de 37 pays.



A l’occasion de la sortie du nouvel l’album de Madonna, iTunes propose en exclusivité mondiale la précommande d’une édition Deluxe de l’album contenant de 18 titres,uniquement disponible du vendredi 3 au lundi 6 février, à 9.99€



Le single « Give Me All Your Luvin’ » sortira lui en France sur toutes les plates-formes le 3 février.



Le clip de "Give Me All Your Luvin’", a été réalisé par le collectif français Megaforce et sera aux couleurs du football et des pom-pom girls, clin d’œil à la prochaine prestation de Madonna au Super Bowl.

Un aperçu d'une minute de la vidéo du single "Give Me All Your Luvin’" sera diffusé aux Etats-Unis lors de l'émission American Idol le jeudi 2 février sur FOX. La vidéo complète de "Give Me All Your Luvin '" sera diffusée sur la chaine YouTube de Madonna le 3 Février : http://www.youtube.com/Madonna.



Enregistré à New York et Los Angeles, l’album a été réalisé, composé et produit en grande partie par Madonna avec l’aide de son collaborateur de William Orbit ("Ray of Light") qui a co-écrit et co-produit plusieurs morceaux. D'autres co-producteurs comme Martin Solveig, The Demolition Crew, Marco "Benny" Benassi et Alessandro "Alle" Benassi, Hardy «Indigo» Muanza, Michael Malih ont participé à l’album MDNA.



La chanson "Masterpiece" extraite du film de Madonna « W./E. » a récemment remporté un Golden Globe Award. La chanson est bien sûre présente sur la bande originale du film, orchestrée, composée et réalisée par Abel Korzeniowski et disponible depuis le 30 janvier, elle fera également partie du tracklisting de l’album MDNA.