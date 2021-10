Des Caennais opèrent à coeur ouvert au Cambodge

Douze enfants ont pu être opérés à cœur ouvert en l'espace d'une semaine, au sein de l'un des plus grands hôpitaux d'enfants du sud est asiatique à Angkor, soutenu par la fondation Kantha Bopha. La chaîne de l'Espoir collabore avec cette dernière depuis l'ouverture du centre cardio-pédiatrique en novembre dernier par une équipe du CHU de Caen, menée par Gérard Babatasi. L’inauguration de ce nouveau département de cardiopédiatrie de 85 lits, en présence de Sa Majesté le Roi Norodom Sihamoni, a eu lieu en juillet 2011. La chirurgie cardiaque des enfants n’avait jamais été pratiquée auparavant. Une équipe cambodgienne autonome de chirurgie cardiaque a ainsi pu y être formée.

En 2001, La chaîne de l'espoir avait déjà œuvré pour la création du centre de cardiologie de Phnom Penh. Forte de vingt années d’expérience, La chaîne de l’espoir est un réseau d’excellence et d’expertise médico-chirurgicales engagé dans l’accès aux soins des enfants les plus pauvres de pays ne disposant pas de moyens techniques et humains pour les soigner.

