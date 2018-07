Le Havre : augmentation des prix des transports en commun

Le conseil communautaire de l'agglomération du Havre (CODAH) a validé jeudi 5 juillet 2018 la nouvelle gamme tarifaire du réseau de transport en commun LIA (Seine-Maritime). Les tarifs sont revus à la hausse : + 1,8 % au global à partir du mercredi 1er août 2018. Le ticket une heure passe de 1€70 à 1€80. L'ensemble des tarifs n'avait pas évolué depuis 2016.

Si en général les prix augmentent, certains publics vont bénéficier de baisses. C'est le cas pour les étudiants. L'abonnement mensuel de 279 euros va passe à 240 euros (225 euros pour les boursiers). Autres publics concernés par les baisses : le demi-tarif pour les seniors, les demandeurs d'emploi, les apprentis, les personnes invalides ou encore les travailleurs en ESAT. La CODAH a même validé une réduction de 70 % pour les bénéficiaires de la Couverture maladie universelle.

En nouveauté, les usagers vont pouvoir bénéficier d'un ticket une heure par SMS (valable chez les opérateurs Orange, Bouygues et SFR). Il faudra envoyer 1H au 93 333.

Le réseau poursuit ses améliorations

En novembre 2017, la délégation de service public du gestionnaire de LIA, la Compagnie des transports de la porte Océane, a été renouvelée pour six ans. Parmi les améliorations qui ont été actées : le renouvellement de la flotte avec des bus écolos 100 % propres d'ici 2025. Vingt millions d'euros vont être investis en six ans. Le service à la demande Lia de nuit est pérennisé sur l'ensemble de l'année et la desserte de la zone industrialo-portuaire va se transformer en service à la demande.

" LIA est un réseau qui fonctionne très bien : 100 000 voyageurs sont transportés chaque jour dans l'agglomération, soit une augmentation de 22 % en six ans ", explique Daniel Fidelin, le vice-président de la CODAH en charge de la mobilité. Écoutez-le :