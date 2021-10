Joyeux anniversaire le Cargö !

Il y a cinq années de cela ouvrait le Cargö, salle de musique actuelle située sur la Presqu’Ile de Caen, à quelques encablures du port de plaisance. Qui dit anniversaire dit grande fête. La programmation du Cargö est à la fête en ce début d’année, avec pour l’occasion des grands noms de la scène musicale internationale.



Semaine des cinq ans du 2 au 9 février

- Jeudi 2 février, Justice se produira devant une salle comble. Malheureusement pour les retardataires, le concert est complet.



- Vendredi 3, Musique en Normandie vous invite à l’ESAM pour une après-midi sur l’histoire des musiques actuelles, de 1970 à nos jours à partir de 14h. Apéro-concert à 18h30. (Entrée gratuite)



- Samedi 4, les cinq londoniens de la Jim Jones Revue apporteront leur Rock’n’Roll made in UK, précédés en première partie de Guest. (17 à 21 €)



- Dimanche 5, session Reggae au Cargö avec Ijahman Levi, débarqué tout droit de la Jamaïque, avec le Caennais Khalifa. (17 à 21 €)



- Mardi 7, les Arctic Monkeys investissent le Zénith de Caen (32 à 35,20 €).



- Mercredi 8, soirée spéciale Blues rock pour “Les Nuits de l’Alligator”. Trois concerts riches en sonorités. L’immanquable trio Kitty, Daisy & Lewis, mondialement connu fera tout d’abord revivre le swing des années 1950/60 pour laisser place ensuite à Linda Ortega et “Oh ! Tiger Mountain” pour une fin de soirée endiablée. Gratuit



Sans plus tarder, la suite

Pour la suite de la saison, le Cargö reste dans la droite ligne de programmation de musiques actuelles, avec la venue d’artistes comme Cœur de Pirate (7/03), Caravan Palace (15/03) ou encore le plus célèbre des “Hobo”, Charlie Winston (23/03).



Pratique. Le Cargö, 9 cours Caffarelli à Caen. Informations et billetterie au 02 31 86 79 31 et sur www.lecargo.fr. Pensez à la carte SM4C.

Loïc Picard