Vieux la Romaine. Vivez un été à la romaine avec le musée de Vieux

Comme chaque été, le musée de Vieux (Calvados) met tout en œuvre pour vous faire vivre des vacances romaines et faire découvrir au grand public les trésors que recèle la ville antique. Et cette année, le calendrier sera gourmand avec notamment un grand banquet romain organisé samedi 4 août 2018. Deux chefs locaux concocteront deux menus différents, et la soirée sera animée comme dans la Rome antique par des musiciens et comédiens.

La cuisine côté fourneaux ou dégustation

Le reste du temps, les semaines seront rythmées par différentes activités. Chaque mardi par exemple, les visiteurs seront entraînés dans une chasse au trésor : au sein de l'exposition temporaire "ils sont food ces romains" mais aussi aux quatre coins du site, petits et grands devront, selon leur niveau, pourront retrouver les ingrédients nécessaires à la préparation d'un grand banquet suite à la disparition de la cuisinière des lieux.

Tous les jeudis, le musée se transforme en ludothèque pour découvrir les jeux d'hier et d'aujourd'hui pour apprendre l'histoire en s'amusant ! Des ateliers d'initiation à la cuisine antique, à tester en famille, sont proposés chaque vendredi. Le lundi est lui consacré à une visite commentée de l'exposition, suivi bien sûr d'une petite dégustation.

Pratique. Tous les jours en juillet et août, de dix heures à 18 heures au Musée. De trois à cinq euros. Tél. 02 31 71 10 20