Cherbourg. Hôpital de Cherbourg : un projet d'internat pour les jeunes médecins

Le Centre hospitalier public du Cotentin (CHPC) peut accueillir jusqu'à 72 internes, et a pour obligation de les loger. Et c'est sans compter les demandes extérieures, comme celles d'internes en stage chez des généralistes. "Aujourd'hui, nos internes sont logés dans des locaux qui nous appartiennent, comme au niveau de la résidence Levallois, ou à l'Ehpad du Gros Hêtre, mais nous sommes parfois contraints de louer des logements en extérieur" souligne Maxime Morin, le directeur.

Une centaine de logements

Face à cette demande, l'hôpital envisage la création d'une résidence universitaire, où se dresse actuellement un bâtiment qu'il n'utilise plus depuis une dizaine d'années, rue de l'Ermitage. Un terrain que les syndicats espéraient, il y a peu, le voir transformer en parking. "Sa localisation près des urgences est idéale pour les internes, qui pourront aussi y déjeuner avec les médecins du CHPC qui les encadrent". Selon le directeur, une centaine de logements, studios et petits appartements en colocation, pourraient être construits.

Une étude en cours

Le CHPC attend pour la fin 2018 les résultats d'une étude sur les aspects juridiques et économiques du projet. "L'objectif est de ne pas y mettre plus que ce que l'on dépense chaque année, actuellement, pour loger les internes" assure Maxime Morin. Outre les subventions espérées des collectivités et de l'État, l'hôpital pourrait trouver un partenaire, comme un bailleur social, pour la construction et la gestion de la résidence. "Cela pourrait aller assez vite" selon le directeur, qui évoque un possible démarrage des travaux début 2019.