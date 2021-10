Rouen. Basket : du mouvement au Rouen Métropole Basket

Éliminé en demi-finale de play-offs la saison passée, le Rouen Métropole Basket (Seine-Maritime) va aborder cette nouvelle saison avec comme objectif d'atteindre la Jeep Élite le plus rapidement possible. Pour reconstruire l'équipe, une première recrue est arrivée : Jessie Begarin.

Un joueur d'expérience

Le joueur arrive tout droit de la division supérieure et du club du Portel. Âgé de 29 ans, Jessie Begarin évolue au poste d'arrière et viendra apporter toute son expérience du haut niveau.

Après avoir vu les départs logiques de Obi Emegano et de Amin Stevens qui avaient brillé au RMB et que le club n'a pas pu conserver, le staff du club rouennais a prolongé les contrats du pivot Earvine Bassoumba et de Emmanuel Monceau pour les deux prochaines saisons.