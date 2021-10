Hors Normandie. "Alad'2" : Kev Adams de retour dans la suite d'Aladin avec Jamel Debbouze

Kev Adams remet son costume de prince des voleurs dans le deuxième opus des aventures d'Aladin. Réalisé par le cinéaste français Lionel Steketee, "Alad'2" arrivera dès le 3 octobre 2018 au cinéma. Les premières images de la comédie française ont été dévoilées avec la nouvelle bande-annonce diffusée par Pathé.

Dans ce second volet, Aladin, à présent à la tête de Bagdad se voit contraint de s'enfuir à cause de Shah Zaman, un nouveau dictateur (Jamel Debbouze), et son génie (Ramzy Bedia), venus reprendre Bagdad et épouser la princesse. Aladin devra de nouveau tout faire pour délivrer sa ville des mains du dictateur et reconquérir sa belle.

Les spectateurs retrouveront les personnages du génie incarné par Eric Judor, de Shallia joué par Vanessa Guide et bien sûr du héros Aladin, toujours campé par Kev Adams. S'ajoutent également au casting Ramzy Bedia, Jamel Debbouze et la magnifique Noémie Lenoir.

Kev Adams, qui vient de fêter ses dix ans de scène, enchaîne les rôles au cinéma. Il sera le 8 août à l'affiche de sa première comédie américaine, "L'espion qui m'a larguée", dans laquelle le Français tient un petit rôle aux côtés de Mila Kunis et de Kate McKinnon.

Le premier volet "Les nouvelles aventures d'Aladin", signé Arthur Benzaquen, avait attiré plus de 4,4 millions de spectateurs dans les salles obscures françaises en 2015.