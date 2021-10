Ifs. La Coupe du monde dans l'assiette à Ifs

L'école primaire et maternelle Jules Verne d'Ifs, près de Caen (Calvados) met à l'honneur la Coupe du monde 2018 en préparant des repas internationaux depuis le 14 juin et jusqu'au 5 juillet 2018. C'est la ville d'Ifs qui a lancé cette initiative dans le but de diversifier les repas des enfants et de leur faire découvrir des saveurs différentes.

Des repas adaptés

Les plats sont préparés à l'aide d'un diététicien de la société Convivio, prestataire de la ville. Des repas traditionnels : falafels Egyptiens, salade Islandaise, Arroz Tico du Costa Rica, Poulet Sancocho du Panama pour ravir les papilles des plus jeunes mais également adaptés pour des enfants. La cuisinière en chef du restaurant scolaire Le Petit Prince de l'école Jules Verne, Renée Guichard, explique le principe de ce mois aux saveurs internationales.

Cuisinière en chef Impossible de lire le son.

Des goûts partagés

Si le personnel semble être satisfait de cette action, les enfants restent perplexes face à ces nouvelles saveurs, qui ne sont pas au goût de tout le monde.

Témoignage des enfants Impossible de lire le son.

Un cadre agréable

Pour l'occasion, les enfants et le personnel ont décoré les lieux aux couleurs de la Coupe du monde. La responsable du restaurant scolaire Le Petit Prince de l'école Jules Verne, Krystell Durand développe cette idée.

Krystell Durand Impossible de lire le son.

[Image1]

