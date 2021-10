Sur la N7, l'expérimentation des 80 km/h a fait peu d'adeptes

En juillet 2015, les autorités abaissaient la vitesse sur trois axes dans l'Yonne et la Nièvre, en Haute-Saône et dans la Drôme sur 18 kilomètres de la N7, entre Crozes-Hermitage et Valence.

"Ce tronçon est stratégique: il est entre deux sorties d'autoroute, avec beaucoup de poids lourds et énormément de vacanciers l'été", explique Ludovic Magraner, chauffeur pour une plate-forme de vente de fruits et légumes.

"Je pense que c'est bien, les 80 km/h, car la route est dangereuse. Je suis amené à sortir et rentrer quatre à cinq fois par jour et quand ça va moins vite, c'est plus facile de s'insérer. Les gens qui râlent, je trouve ça parfois démesuré, surtout qu'ils ne travaillent pas ici", juge-t-il.

Au milieu des vignes, Arnaud Delepine, carrossier-garagiste, ne se plaint pas non plus: "à 80, on nous voit mieux. Et la route est belle donc rouler à 80, c'est pas mal". Même si l'été, c'est "cul à cul": "les gens qui n'ont pas trop les moyens de passer par l'autoroute (...), ils passent par la route et quand ils tombent en panne, c'est là qu'on fait un peu notre beurre".

A la sortie de Pont-de-l'Isère, une grosse borne portant l'inscription "N7, Menton 432 km" rappelle que cet axe fut jadis la route des vacances. Avant que n'arrive l'A7, "l'autoroute du soleil".

Ce village est défiguré par la Nationale et Emma observe dépitée le ballet incessant des véhicules (20.000 par jour selon la mairie). "J'habite au bord de la route et j'ai pas vu la différence parce que les gens ne respectent pas la limitation".

La maire, Marie-Claude Lambert (sans étiquette), estime que "cette expérimentation n'a rien prouvé du tout". D'autant que, selon elle, "c'est une portion où l'on ne peut pas rouler à plus de 80 km/h car c'est très encombré".

Plus de fluidité ?

Nombre d'usagers trouvent aussi que l'expérimentation n'est pas concluante. Mais chacun avec ses arguments.

Pour Éric, croisé en moto: "aux heures de pointe, les gens roulent en dessous de 60 km/h, c'est infernal, beaucoup moins fluide". Il refuse de donner son nom car "je suis connu de la maréchaussée, j'ai déjà deux stages de récupération de points à mon actif".

Gérard Laguette, chef d'entreprise: "elle ne sert à rien cette mesure, il y a toujours 10% d'abrutis qui font n'importe quoi". "Hier, j'ai roulé à 80 km/h et j'ai eu l'impression que je m'endormais." "Il y a des gens qui ne respectent pas et qui nous collent, c'est dangereux", déplore au contraire Philippe Durrieu, commercial.

Mais tous s'accordent sur un point: cette mesure serait avant tout destinée à renflouer les caisses de l'État en faisant tourner à plein régime les radars.

Selon un rapport du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema), publié en décembre, la vitesse a baissé de près de 5 km/h sur les trois tronçons expérimentaux et la proportion de camions roulant sans voiture collée à l'arrière est en hausse.

En matière d'accidentologie, l'expérimentation semble globalement positive dans l'Yonne/Nièvre et en Haute-Saône, mais pas dans la Drôme - la comparaison statistique étant encore limitée dans le temps.

Selon des chiffres compilés par l'AFP, 24 accidents se sont produits sur ce tronçon de la N7 entre 2010 et 2014 qui ont fait au total un mort, 21 blessés graves et 25 blessés légers. Entre juillet 2015 et juin 2017: 13 accidents, 1 tué, 10 blessés graves et 21 blessés légers.

Soit en moyenne 4,8 accidents par an sur les cinq années qui ont précédé l'expérimentation, contre 6,5 sur les deux premières années de test.

A LIRE AUSSI.

USA: déraillement mortel dans l'Etat de Washington

Philippe "favorable" à la limite du 80 km/h sur les nationales et départementales

La voiture volante, c'est pour demain ?

Foyers sans électricité, vents à 148 km/h: la tempête Leiv passe sur le Sud-Ouest

Routes secondaires à 80 km/h: une baisse de la vitesse pour diminuer le nombre de morts