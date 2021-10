Mondial-2018: la Colombie renverse tout, le Sénégal fait ses cartons

Le jaune a porté malheur aux Lions. Ils ont plié sur un coup de tête du maillot or de Yerry Mina (74) alors qu'un nul leur suffisait. Ils laissent la deuxième place du groupe H aux Japonais, qui bénéficient de la règle du fair play (4 points, 4 buts marqués et 4 encaissés pour les deux équipes). Mais les Lions ont reçu six cartons jaunes, contre seulement quatre pour les Samouraïs, battus par la Pologne (1-0).

L'Afrique ne sera pas au second tour pour la première fois depuis 1982.

En revanche, les "Cafeteros" l'ont mérité pour avoir lutté contre les vents contraires. Battus d'entrée par le Japon (2-1) après avoir joué tout le match à dix contre onze (Carlos Sanchez exclu à la 3e minute), ils ont perdu leur principal animateur offensif, James Rodriguez au bout d'une demi-heure, quand sa blessure au mollet gauche semble s'être réveillée.

Il a dû laisser sa place à Luis Muriel (31), qui a mis le feu dans la défense sénégalaise.

Pourtant les Lions avaient leur sort et le match en mains, grâce à leur domination au milieu du terrain.

Keita Baldé, aligné pour la première fois en Russie, et Sadio Mané ont beaucoup gêné la défense colombienne, mais sans mordre suffisamment. Ainsi, Baldé tirait sur David Ospina (27).

But à Volgograd...

Mané lui a cru obtenir un penalty pour un contact de Davinson Sanchez (17), mais l'arbitre Milorad Mazic a changé d'avis après visionnage vidéo (VAR), à la grande joie de l'écrasante majorité du stade Cosmos de Samara, repeint en jaune.

Peu importe... Les Sénégalais semblaient filer vers le deuxième 8e de finale de leur histoire, comme en 2002, mais le match a basculé, 650 km en aval sur la Volga...

A l'heure de jeu, le stade s'est mis à vrombir comme un moteur de Tupolev: à Volgograd, la Pologne venait de marquer, qualifiant virtuellement la Colombie à la différence de buts (+2 contre 0).

La clameur a boosté les hommes de José Pekerman. Après une première frappe contrée de Muriel (65), puis une percée du Sévillan bouchée par Ndiaye, sorti au pied (67), la Colombie a trouvé la faille. Le Barcelonais Mina a décoché une puissante tête piquée sur corner pour son deuxième but du tournoi, libérant les 30.000 Colombiens assis en tribune.

Les Lions sénégalais ont jeté toute leur énergie dans la bataille, mais Mbaye Niang a buté sur David Ospina (77), également fiable sur une tête de Mané dans la minute suivante.

Les tam-tam de l'Afrique ne résonneront pas en 8e de finale...

Ligue 1: Monaco renoue avec la victoire contre Caen et se rassure

