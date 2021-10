Allouville-Bellefosse. Caux Retro 2018 c'est ce weekend à Allouville-Bellefosse

Le Pays de Caux brille samedi 30 Juin et dimanche 1er Juillet avec la 24eme édition de Caux Retro organisé à Allouville Bellefosse. Un grand rassemblement de véhicules anciens où figurent des raretés ; vous y verrez des modèles Français mais pas seulement. Les propriétaires de véhicules sont originaires de France, de Belgique, vous rencontrerez aussi des Thèques, des Slovaques ou bien encore des Anglais.

John Loveridge est le représentant du Caux Retro en Angleterre depuis une dizaine d'années, il sera bien sur présent sur la manifestation. Lui même au volant d'un véhicule de collection, une Morgan (2 places), belle sportive Anglaise ; il nous donne son point de vue de Caux Retro en tant qu'Anglophone, nous l'avons joint par téléphone :

Un aperçu anglophone de cette manifestation Impossible de lire le son.

Voitures, motos, camions, roadsters visibles ce dimanche 1er Juillet au centre du village d'Allouville Bellefosse face à la mairie entre 10h et 17h. Au préalable ces véhicules d'époques sillonneront le Pays de Caux lors des balades organisées sur la journée du samedi 30 Juin. Côté Anglais il y aura 8 roadster Triumph datant des années 40 mais également des modèles d'après guerre : une MG de 1956, une ancienne Healey de 1960, une lotus de 1972 et une jaguar de 1959.

Tout ce weekend, ce rendez-vous mise sur la rareté, la diversité et la convivialité. Un lieu de rencontre pour les passionnées et de belles découvertes en perspective pour toute la famille. Le partage et la passion seront clairement au cœur de ce weekend automobile.

Les informations et la galerie photos sont disponibles sur cauxretro.com.

