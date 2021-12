Nouvelle défaite et nouvelle élimination pour alexis Gomane et ses partenaires. Après la coupe de la ligue, c'est désormais la Coupe de France qui s'éloigne de la Patinoire Caen La Mer après la défaite des calvadosiens hier soir contre Brest 5 buts à 6. Ne reste plus que la Ligue Magnus à disputer, Un championnat dans lequel le HCC devrait lutter toute la saison pour se maintenir.

