Caen. À Caen, pour voir le handicap autrement, il faut le vivre

La première édition de "Handicap et vous !" a notamment pour but de favoriser les interactions entre personnes en situation de handicap, usagers du Centre d'animation de la Grâce de Dieu et grand public. Nicolas Aussepé, animateur jeunesse explique la volonté du Point d'information jeunesse (PIJ) : "le but était d'interpeller les gens, et de ne pas amener le sujet d'une façon trop sérieuse, mais dynamique, à travers la pratique".

Pierre Burghelea est un usager du PIJ depuis longue date. En situation de mobilité réduite, il prêtera main-forte aux néophytes voulant s'initier à déambuler en fauteuil roulant. Pierre voit là une occasion pour tout un chacun de changer son propre regard, et "de se rendre compte de ce qu'on vit au quotidien".

Comment communiquer en langues des signes ?

Ce samedi 23 juin sera le temps fort de cette semaine dédiée. Ce sera plus spécifiquement l'occasion de découvrir comment communiquer par la langue des signes, le braille, ou la musique assistée par ordinateur (M.A.O.)… La Bu'muette, une buvette silencieuse et gestuelle sera proposée par le local jeune "RDV ADOS" de la Grâce de Dieu. Des parcours en fauteuil et à la canne blanche, alternés d'expos photos et de témoignages de résidents du Foyer Soleil à Fleury-sur-Orne permettront de mieux appréhender le quotidien des personnes handicapées.

Pratique. Centre d'animation de la Grâce de Dieu. 8 esplanade André Malraux. 02 31 34 54 55