Saint-Pierre-sur-Dives. Classes surchargées : lettre ouverte des profs d'un collège du Calvados

"Depuis quand les élèves ne sont-ils devenus que des chiffres dans un tableur ?". C'est la question que posent les professeurs du collège Jacques Prévert de Saint-Pierre-sur-Dives (Calvados) dans une lettre ouverte destinée au recteur de l'académie de Caen, au directeur académique des services de l'éducation nationale ainsi qu'aux parents d'élèves. Ils s'inquiètent devant la non-ouverture d'une classe de 6e à la rentrée scolaire

Des classes sans cours d'anglais

Dans cette lettre, ils témoignent des difficultés qu'ils ont vécues cette année : "Outre le cumul des heures supplémentaires et la multiplication des postes partagés auxquels il nous a fallu faire face avec professionnalisme depuis de nombreuses années, les enseignants absents non remplacés ont été, pour cette année scolaire, une véritable problématique [...] Ainsi, pour exemple, en cette année scolaire 2017-2018, - certaines classes de 5e se sont vues dépourvues d'enseignement d'anglais et de professeur principal pendant près de cinq mois, - nos élèves de 3e n'ont pas pu bénéficier d'un enseignement de technologie suivi, la discipline figurant pourtant à l'examen final du Diplôme National du Brevet - ou encore l'enseignement de langue vivante seconde allemand qui n'a plus été assuré à aucun niveau depuis le décès, en février, du professeur qui en était chargé et qui n'a pas été remplacé."

Plus d'élèves par classe que la normale

Ils soulignent également que le collège possède un dispositif ULIS (accueil d'enfants en situation de handicap), qui garantit un seuil minimum de 27 élèves par classe afin de permettre les inclusions ponctuelles de ces élèves. Or il y aura 89 inscrits en classe de 6e dès septembre 2018. Ce qui fait plus de 29 élèves par classe. Les enseignants interpellent et essayent de sensibiliser l'éducation nationale à travers des questions et des principes en questionnant de manière frontale celle-ci : "est-ce là l'essence de " l'école de la confiance " prônée par notre ministère ? Où sont passées ces valeurs républicaines que nous avions toutes et tous choisi de défendre en devenant acteurs de l'éducation nationale ?". À travers cette lettre ouverte, ils espèrent interpeller les plus hautes instances mais également l'opinion publique sur la situation du collège Jacques Prévert de Saint-Pierre-sur-Dives.