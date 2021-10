IZIA en interview sur Tendance Ouest!

Elle a un peu plus de la vingtaine, déjà 1 disque d'or, 2 victoires de la Musique, 1 nouvelle nomination pour 2012 aux Victoires de la Musique dans la catégorie Album Rock de l'Année. La question est simple...Mais où va s'arreter la jeune IZIA?



De passage à Saint-Lô, ce Jeudi 26 Janvier 2012, elle vient présenter aux bas-normands son nouvel album "SO MUCH TROUBLE". IZIA aura l'occasion de repasser en Normandie notamment en Avril prochain à la Luciole à Alençon et au Festival Beauregard à Hérouville Saint-Clair en Juillet prochain.



C'est une IZIA tout simplement "ROCK" qui nous a accordé cette entrevue. ECOUTEZ!



Vous retrouvez sa prestation lors des Victoires de la Musique 2010.